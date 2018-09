Buchtipp: Walter Kohl - Out Demons Out

"Out, Demons, out!" klingt nicht nur wie ein Schlachtruf, sondern war auch als ein solcher gedacht. Regelmäßig rief Edgar Broughton, der Vorreiter des politischen Rock in Großbritannien in den Sechzigerjahren, sein Publikum damit dazu auf, sich der "Schweine-Mentalität", wie er es nannte, zu entledigen. Der Linzer Schriftsteller Walter Kohl war früh fasziniert von der Band, die für den Aufbruch in eine Zeit der Freiheit und für individuelle Selbstbestimmung stand. Jetzt, da er die Sechzig locker überschritten hat, wendet er sich einem Idol seiner Jugend zu, um nicht nur diesem nahe zu kommen, sondern eine Menge über sich selbst in Erfahrung zu bringen. Das gelingt am besten, wenn er mit dem Musiker direkt in Kontakt tritt. Also holt ihn der Erzähler seines jüngsten Romans für die Geburtstagsfeier seines Bruders nach Österreich und kommt damit in Berührung mit einem Rebellen, der stiller geworden ist. Wie wichtig die Band war, zeigt sich in den Passagen, in denen Rückblick gehalten wird auf ein Land im Stillstand, als für einen Jugendlichen Rockmusik einen Ausweg aus dem Mief und der Engstirnigkeit bot. Und jetzt, da der Fan von einst abgeklärt geworden ist, bekommt er die Chance, mit seiner eigenen Vergangenheit und den vermurksten Momenten seines Lebens ins Reine zu kommen.