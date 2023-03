Cendrars, Nealon, Ísberg: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Honorée Fanonne Jeffers: Die Liebeslieder von W. E. B. Du Bois. Roman. Aus dem amerikanischen Englisch von Maria Hummitzsch und Gesine Schröder. Geb., 982 S. Piper, München.

Viel ist die Rede von der Great American Novel, die den Anspruch aufweist, die amerikanische Seele spürbar zu machen. Das ist Arbeit am Mythos und kommt oft einer Heldengeschichte gleich. Romane, die dafür infrage kommen, stammen nahezu ausschließlich von Weißen. Honorée Fanonne Jeffers, geboren 1967 in Indiana, liefert nun nicht nur ...