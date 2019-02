Cerha, Vollmann, Roßbach - die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist Anton Thuswaldner hat für die SN-Leser seine Buchtipps der Woche zusammengestellt.

Ruth Cerha: Traumrakete. Roman. Geb., 478 S. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2018.

Dave ist nicht das, was man einen glücklichen Menschen nennen würde. Er hat zu viel am Hals. Mit seiner Frau hat er erhebliche Probleme, seine Kinder entgleiten ihm, selbst ist er im Beruf stark eingespannt, sodass er kaum jemals zur Ruhe kommt. Also bildet er eine lebhafte Gegenwirklichkeit der Träume und Fantasien aus, die ihm auch nur Rätsel aufgibt. Um Klarheit zu bekommen, weiß er, dass er aufräumen muss in seinem Leben und dass er seine Familiengeschichte, belastet durch eine Mutter, die schwer am Erbe ihrer Eltern trägt, die die Nazijahre im Exil überlebt haben, und einen vorwiegend abwesenden Vater, aufarbeiten muss. Dave beginnt Recherchen anzustellen, und dabei gerät er tief in eine Vergangenheit, von der er gar nicht wusste, wie nachtragend sie sein kann, um ihm ein problemloses Leben zu versagen. Ruth Cerha, geboren 1963 als Tochter des Komponisten Friedrich Cerha und seiner Frau, der Cembalistin Gertraud Cerha, ist eine Autorin, die sich nach mehreren sehr starken Büchern endlich durchgesetzt haben müsste.