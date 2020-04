Chilenischer Schriftsteller Sepulveda an Covid-19 gestorben

Der bekannte chilenische Schriftsteller Luis Sepulveda ist tot: Der 70-Jährige sei in Spanien an den Folgen seiner Coronavirus-Infektion gestorben, teilte sein Verlag Tusquets am Donnerstag mit. Sepulveda wurde durch Romane wie "Tagebuch eines sentimentalen Killers" oder Kinderbücher wie "Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte" international bekannt.

SN/APA (Archiv/AFP)/ETIENNE DE MALG Sepulveda musste aus seiner Heimat Chile flüchten