Endlich hat auch der Traunstein seine eigene Dokumentation in der Rehe "Land der Berge".

Christoph Ransmayr sitzt am See im Schatten des Traunsteins. Als Fünfjähriger war er mit seinem Vater zum ersten Mal am Gipfel. Wenn er, der Welterzähler, über das Abenteuerliche zwischen Wasser und Fels spricht, werden Schrecken und Herrlichkeit spürbar. Tatsächlich ist ...