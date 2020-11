Clemens Meyer: "Die Nacht im Bioskop" - Die Kälte kriecht in diese Geschichte

Ein Fremdling "aus wärmeren Gebieten" kommt in eine Stadt und entpuppt sich als ein Wächter der Erinnerung.

Was müssen wir uns unter einem Bioskop vorstellen, das im Titel des jüngsten Buchs von Clemens Meyer aufscheint? Im ehemaligen Jugoslawien nannte man so das Kino. Die soeben im Verlag Faber & Faber erschienene Erzählung spielt im Jahr 1942 in Novi Sad in der Vojvodina, heute in Serbien gelegen. Damals war die Stadt vom Königreich Ungarn besetzt, das die Deutschen bei ihrer Vernichtungspolitik unterstützte. Im Jänner 1942 ertränkten die Ungarn Hunderte Zivilisten, indem sie sie unters Eis der zugefrorenen Donau ...