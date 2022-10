Clézio, Steinbacher, Bakker: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser wieder seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

J. M. G. Le Clézio: Bretonisches Lied

Als der französische Schriftsteller J. M. G. Le Clézio vor vierzehn Jahren mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, galt das als Überraschung. Dabei passte er ganz gut ins Konzept einer Literatur, die den Blick in die Weite öffnet und um Verständnis für andere Kulturen ringt. Romane wie "Der Afrikaner" oder "Onitsha" zeugen davon. Seine jüngste Erzählung orientiert sich an den Erinnerungen des Autors an seine Jugend, die sich in den Sommerferien in der Bretagne abgespielt hat. Er erzählt von Orten, die es in dieser Einfachheit heute nicht mehr gibt und wendet sich mit großer Zuneigung den Bewohnern zu. Für schmeichelweiche Literatur ist Le Clézio dennoch nicht zu haben, Sehnsucht nach rückwärtsgewandter Harmonie findet keinen Platz in diesem Buch. Wie denn auch, wenn das Kind die Besatzung durch die Nazis miterlebt und der Krieg das Hintergrundrauschen abgibt. Als Einstieg zum Verständnis des Werkes dieses Autors eignet sich dieser Band vorzüglich.

Buch: J. M. G. Le Clézio: Bretonisches Lied. Zwei Erzählungen. Geb., 186 S. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2022.

Lydia Steinbacher: Wolgaland

Sie stellten einmal etwas dar in der Welt, die Wolgadeutschen, wie sie genannt wurden und ob ihrer Tüchtigkeit geschätzt wurden. Von Zarin Katharina nach Russland geholt, wo ihnen Land zugeteilt wurde, das sie urbar machen sollten, wurden ihnen später die gewaltigen Umbrüche in der Gesellschaft zum Verhängnis. Stalin zieh sie in seiner simplifizierenden Weltsicht der Kollaboration und deportierte sie nach Sibirien. Die Niederösterreicherin Lydia Steinbacher wendet sich diesen von der Geschichte vergessenen Menschen zu, indem sie sich auf das Leben von Alexandr konzentriert, der den Boden unter den Füßen längst verloren hat. Er wird die eigene Geschichte und die seiner Vorfahren nicht los, sie belastet ihn, hindert ihn am Leben. Er muss raus aus dieser Geschichte und geht zurück an den Ursprungsort, den seine Familie vor so langer Zeit verlassen hat. Immerhin findet er dort eine Frau, die zu ihm steht und sein schroffes Verhalten toleriert. Die Geschichte von einem, der keinen Frieden auf der Welt findet und wie sich das auf alle auswirkt, die unmittelbar mit ihm zu tun haben.

Buch: Lydia Steinbacher: Wolgaland. Roman. Geb., 236 S. Septime, Wien 2022.

Erika Wimmer Mazohl: Wolfs Tochter

Wer war Erika Dannenberg? Christine Riccabona hat kürzlich eine Biografie vorgelegt über die "Schriftstellerin Psychoanalytikerin Friedensaktivistin" wie der Untertitel verheißt. Die in Innsbruck lebende Schriftstellerin Erika Wimmer Mazohl kommt mit der literarisierten Version dieser Biografie. Riccabona hält sich an Daten und Fakten, um möglichst unabhängig von eigener Meinung ein Porträt zu schaffen. Persönlicher geht Wimmer Mazohl ans Werk, die dieses Leben aus mehreren Perspektiven betrachtet und als Autorin auch unfreundlich sein darf. Das betrifft Dannenbergs Mann Erich Hakel, der sich als Patriarch aufführt und als Verhinderer in Erscheinung tritt, dem es schwerfällt, sie neben ihm aufkommen zu lassen. Die Nachkriegszeit, als die Weichen neu gestellt werden und der Literaturbetrieb fest in männlicher Hand ist, wird plastisch herausgearbeitet. Vor allem die Haltung der Schriftstellerin, die sich als engagierte Antifaschistin bemerkbar macht, bekommt klare Konturen. Eine Persönlichkeit, die nicht fahrlässig in Vergessenheit geraten darf.

Buch: Erika Wimmer Mazohl: Wolfs Tochter. Roman. Geb., 194 S. edition laurin, Innsbruck 2022.

Gerbrand Bakker: Knecht, allein

Mit seinen Romanen ("Tage im Juni", "Jasper und sein Knecht") hat der Niederländer Gerbrand Bakker schon bewiesen, dass er sich darauf versteht, Menschen in kritischen Situationen, wenn sie arg geprüft werden und mit dem Unwägbaren umzugehen haben, darzustellen. Im jüngsten Buch geht es um ihn persönlich, das verschärft die Lage des Schreibenden enorm. Er fällt in eine Depression und erleidet einen Libidoverlust. Eine neue Herausforderung ist anzunehmen, nämlich einen gedeihlichen Umgang mit den Menschen, die ihm nahestehen, zu finden. Einsamkeit stellt sich ein, wenn Andere mit der Situation nicht fertig werden und die Ablehnung deutlich erkennbar ist. Für Bakker ist dieses Buch notwendig, weil es ihm einen Anker in der Alltagswelt verschafft, weil er sich nicht treiben lassen darf und zur Reflexion angestiftet wird. Der Befund ist nicht erfreulich, dennoch ist das kein Buch, das einen runterzieht. Die nüchterne Sprache, die nie dick aufträgt und nie ein Lamento aufkommen lässt, trägt dazu bei.

Buch: Gerbrand Bakker: Knecht, allein. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Geb., 320 S. Suhrkamp, Berlin 2022.

Bel Kaufman: Die Abwärtstreppe rauf

Eine Vergessene ist Bela Kaufmann, die Enkelin von Scholem Alejchem ("Tewje, der Milchmann"). 1911 in Berlin geboren, emigrierte sie mit ihren Eltern im Alter von elf Jahren in die USA, wo sie mit 103 Jahren verstarb. Aufgewachsen ist sie in Odessa, wo die Wurzeln ihrer Familie liegen. Früh begann sie zu schreiben. Mit sieben Jahren brachte sie ihr erstes Gedicht in einer ukrainischen Zeitung unter. Sie arbeitete als Lehrerin in New York und wurde später Bildungsberaterin. Bis ins hohe Alter tanzte sie leidenschaftlich und mit 99 Jahren nahm sie den Auftrag eines Colleges an, über jüdischen Humor zu unterrichten. Nun liegt ihr Roman "Die Abwärtstreppe rauf", 1964 in den USA erschienen, auf Deutsch vor. Er gilt dort als Klassiker über den Schulbetrieb und den zermürbenden Kampf von Lehrerinnen gegen eine Unsinn nicht scheuende Bürokratie und den aufreibenden Versuch, jungen Leuten Bildung zu vermitteln. Bel Kaufman war vom Typus moderne Amerikanerin, aufgeschlossen gegenüber allem Neuen, zu Veränderungen bereit. Ihr Roman lässt sich auch lesen als ein Aufruf, in der Schule nicht alles beim Alten zu belassen. Kein schlechtes Wort über die Schüler, kein Bedauern, dass früher angeblich alles besser war. Die Englischlehrerin Sylvia Barrett, "die Audrey Hepburn von Calvin Coolidge", wohl das Alter ego der Verfasserin im Buch, hegt ein unerschütterbares Zutrauen in die Macht der Bildung, die sie munter weiterzutragen nicht müde wird.

Buch: Bel Kaufman: Die Abwärtstreppe rauf. Roman. Aus dem Amerikanischen von Alexandra Berlina. Geb., 441 S. Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 2022.

Ana Schnabl: Meisterwerk

Bevor Jugoslawien in einem mörderischen Krieg in etliche Teilstaaten zerfiel, kündigte sich im Vorfeld schon an, dass der Verband nicht von Dauer sein würde. Von September 1985 bis Mai 1986 erstreckt sich der Zeitraum im Roman "Meisterwerk" der slowenischen Schriftstellerin Ana Schnabl, und die Spannung ist schon spürbar. Zwei Leute bekommen es beruflich miteinander zu tun. Er unterrichtet Literatur an der Universität in Ljubljana, sie verhilft als Lektorin Manuskripten den Sprung zum Buch. Adam hat einen Roman geschrieben, Ana soll sich um ihn kümmern. Was nicht vorhersehbar war, geschieht. Beide sind verheiratet und verlieben sich ineinander. Bei den Komplikationen einer solchen Liebesgeschichte belässt es Ana Schnabl nicht, es kommen auch noch politische Unstimmigkeiten dazu. Adam liebäugelt mit der slowenischen Unabhängigkeit, Ana arbeitet als Spitzel für den Staatssicherheitsdienst, sollte eigentlich Adam ans Messer liefern. Es ist Psychologie gefragt, um diesem Konflikt literarisch gerecht werden zu können. Ana Schnabl kann das!

Buch: Ana Schnabl: Meisterwerk. Roman. Aus dem Slowenischen von Klaus Detlef Olof. Geb., 227 S. Folio, Wien 2022.