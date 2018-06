Clinton schreibt jetzt Krimis

Ein Präsident muss abtauchen und weiß nicht, auf wen er sich noch verlassen kann. Um diesen Notfall entwickeln der frühere US-Präsident und James Patterson spannenden Lesestoff.

Ein Computervirus soll die Infrastruktur der USA zerstören. Zudem drohen ein Attentat auf eine hochbegabte Hackerin, ein Amtsenthebungsverfahren und ein Verrat im Weißen Haus. Dies sind Zutaten für jenen politischen Krimi, mit dem Bill Clinton das Neuland des Romanautors betritt. Am Montag erschien sein Debütwerk "The President Is Missing", das der frühere US-Präsident mit dem Bestsellerautor James Patterson verfasst hat.