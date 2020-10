Conrad, Fuchs, Peschka - die Buchtipps für das Wochenende

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.

Joseph Conrad: Der Niemand von der "Narcissus"

Eine Geschichte vom Meer. Aus dem Englischen von Mirko Bonné. Ln., 255 S. mareverlag, Hamburg 2020. Joseph Conrad kannte zwei Leidenschaften, das Meer und die Literatur. Dieses Buch führt uns nahe heran an das Leben einer Zwangsgemeinschaft auf See in einer Ausnahmesituation. Ein schwarzer Matrose, an Tuberkulose erkrankt, wird isoliert, was schon dramatisch genug wäre. Das Schiff gerät auch noch in einen Sturm, sodass es ...