Creedle, Pfundmeier und Pleschinski: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.

Laura Creedle: Die Liebesbriefe von Abelard und Lily

Zwei Außenseiter kommen zusammen. Lily leidet unter ADHS, redet pausenlos, nervt mit ihrer Nervosität und ihrer Eigenschaft, ständig etwas zu ruinieren. Abelard leidet unter dem Asperger-Syndrom, verträgt keine Nähe, lebt eingesperrt in seiner eigenen Welt. Gerade von ihm fühlt sich Lily verstanden, weil er sie nicht korrigieren will und Verständnis aufbringt für ihr Anderssein. Früh haben beide lernen müssen, dass sie auf Ärzte und Medikamente angewiesen sind und außerhalb der Norm leben. Das macht ihr Leben erheblich schwieriger. Nicht, dass von den beiden die große Leidenschaft zu erwarten ist, wie sie Liebesromane so gerne ausstellen, die Basis ihrer Zuneigung ist das gegenseitige Verstehen des jeweils anderen. Intelligent sind sie in jedem Fall. Ihre Liebe sehen sie gespiegelt in der Liebesgeschichte des mittelalterlichen Paares Abaelard und Heloise, aus deren Briefwechsel sie eifrig zitieren. Ein Buch, in dem für normal genommen wird, dass alles, was nicht der Norm entspricht, selbstverständlich Platz in der Gesellschaft finden muss.

Buch: Laura Creedle: Die Liebesbriefe von Abelard und Lily. Roman. Aus dem Englischen von Barbara Lehnerer. Geb., 348 S. dtv, München 2021.

Alexa Hennig von Lange: Die Wahnsinnige

Mit dem Wahnsinn ist das so eine Sache. Er ist eine Krankheit, aber oft werden Leute, die der Macht gefährlich werden könnten, des Wahnsinns bezichtigt. Damit werden ihre Gedanken als indiskutabel abgetan und die Person als unzurechnungsfähig diffamiert. Das ist heute nicht anders als im 16. Jahrhundert, mit dem sich Alexa Hennig von Lange beschäftigt hat, um den Fall der Johanna von Kastilien neu aufzurollen. Die musste diszipliniert werden, weil sie quer zu den Vorstellungen ihrer Mutter Isabella der Katholischen steht, die eine unerbittliche Machtfigur abgibt. Sie kennt keine Hemmungen, Ungläubige verbrennen zu lassen, und steht zu den Methoden der Inquisition. Johanna aber hat eine Vision nicht nur von einem eigenen unabhängigen Leben, sondern auch von einer Gesellschaft, die freundlicher ausgestaltet ist als jene, die sie kennt. Alexa Hennig von Lange hat gründlich recherchiert, um einer widersetzlichen Figur späte Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.

Buch: Alexa Hennig von Lange: Die Wahnsinnige. Geb., 205 S. DuMont, Köln.

Monika Pfundmeier: Kreizkruzifix

Regionalkrimis leben davon, den Eigenheiten einer Region gerecht zu werden. Der Jargon muss stimmen, die Örtlichkeiten müssen überprüfbar sein, die spezifischen Gebräuche bilden die Atmosphäre aus, in der das Unheimliche einbricht. Auf den ersten Blick wirken die ländlichen Idyllen etwas langweilig, weil sich so wenig Überraschendes einstellt, doch bei genauerem Hinsehen bemerkt man, was die Autorin schon länger weiß, dass es mit der Harmonie nicht weit her ist und Konflikte lodern. Oberammergau ist bekannt als Passionsspielort, und genau dieses Theaterereignis bekommt Raum in Monika Pfundmeiers neuem Krimi. Ein Doppelmord an einem Paar, das eine Gin-Brennerei betreibt, bringt Aufruhr in die Gegend. Die Gesellschaft wird demaskiert, es gibt Sensationsgeier und Wichtigtuer, mittendrin Theres, die Metzgerin des Ortes, die kühlen Kopf bewahrt und kluge Schlüsse zieht. Ein Krimi, ein bisschen witzig, ein bisschen böse.

Buch: Monika Pfundmeier: Kreizkruzifix. Ein Oberammergau-Krimi. Brosch., 318 S. Servus Verlag, Wals.

Joachim B. Schmidt: Kalmann

Joachim B. Schmidt hat Feuer gefangen an Island. Geboren 1981, wuchs er auf einem Bauernhof in Graubünden auf. Seit 2007 arbeitet er als Reiseleiter, Journalist und Schriftsteller in Island, wo er mit einer Isländerin und ihren gemeinsamen Kindern lebt. Klar, dass auch seine Literatur auf Island spielt, ein großer Vorteil, denn hier kennt sich Schmidt vorzüglich aus. Im Mittelpunkt steht Kalmann, dem keiner viel zutraut, und wenn man seinem naiven Erzählton zuhört, leuchtet einem das auch sofort ein. Er denkt langsam und umständlich, vielleicht ist gerade das seine Chance, denn so geht er gründlich und unnachgiebig vor. Geduld hat er, keine Frage. Als er eine Blutspur findet, ist seine Aufmerksamkeit geweckt. Ein Hotelier ist verschwunden, und in der Einsamkeit des isländischen Nordens macht niemand Kalmann seine Ermittlungsarbeit streitig. Das ist auch gut so, denn so wird nicht nach reiner Effektivität gehandelt, sondern als Leser kommt man mit einer fremden, störrischen Welt eines Mannes in Berührung, der nach eigenen Gesetzen tickt.

Buch: Joachim B. Schmidt: Kalmann. Roman. Ln., 352 S. Diogenes, Zürich.

Hans Pleschinski: Am Götterbaum

Wer kennt heute noch Paul Heyse (1830-1914)? Immerhin bekam er 1910 den Literaturnobelpreis zugesprochen, war zu Lebzeiten hoch geehrt und viel gelesen und war ungeheuer produktiv. Allein 180 Novellen verzeichnet die Literaturliste. Heute ist sein Werk schwer zugänglich. Um diesen Paul Heyse dreht sich der jüngste Roman von Hans Pleschinski, und er löst das Problem, über Persönlichkeiten der Vergangenheit zu schreiben, ohne ihnen allzu nahe zu treten, auf wunderbare Weise. Drei Frauen reden über ihn, die die Möglichkeit, ein Paul-Heyse-Zentrum in seiner ehemaligen Villa in München einzurichten, diskutieren. So kommt zur Sprache, was sie von ihm halten, was sie von solch einem Zentrum erwarten, und wie nebenbei plaudern sie auch über aktuelle Münchner Zustände, was dem Ganzen einen schön ironischen Ton verleiht. Dass der Tonfall behäbig ist, dass dem Roman jede schnoddrige Gegenwärtigkeit ausgetrieben ist, ist bewusste Arbeit an der Atmosphäre eines Buches, das auch davon erzählt, wie viel Vergangenheit im Heute steckt.

Buch: Hans Pleschinski: Am Götterbaum. Roman. Geb., 280 S. C. H. Beck, München 2021.

Marica Bodrožić: Pantherzeit. Vom Innenmaß der Dinge

Mit Schrecken denken wir daran, dass die Gegenwart eine Fülle von Pandemie-Texten hervorbringen wird, in denen die Seele einer verweichlichten Gesellschaft zum Ausdruck kommt. Da ist Marica Bodrožić schon von anderem Kaliber, wenn sie nicht die eigene Befindlichkeit zum Thema macht, sondern beim Thema Eingesperrtsein weiter ausgreift. Sie nimmt sich Rilkes Gedicht "Der Panther" vor, liest es über einen längeren Zeitraum und wendet die Isolation des Tieres auf die Lage des Einzelnen heute an. Abend für Abend las sie es auf dem Balkon ihres Hauses, anfangs waren andere dabei, irgendwann blieb sie damit allein, ließ aber nicht locker. Damit stößt sie in die Innenwelt des Ich vor, bezieht sich auf Teresa von Ávila, wenn sie davon berichtet, wie sie auf ihre "innere Burg" aufmerksam wird. Bodrožić macht Erfahrungen, die sie den Mangel an Außenwelt während des ersten Lockdowns unbeschadet überstehen lassen. So ist das sogar ein hoffnungsvolles Buch!

Buch: Marica Bodrožić: Pantherzeit. Vom Innenmaß der Dinge. Geb., 200 S. Otto Müller 2021.