"Crossroads" von Jonathan Franzen: Ein Chronist der Gegenwart blickt in Amerikas SeeleEin Chronist blickt in Amerikas Seele

Glaube, Schuld, Doppelmoral und Eitelkeit: Mit dem Familienroman "Crossroads" beginnt Jonathan Franzen eine Trilogie.

Sollte Donald Trump doch noch für etwas gut gewesen sein? Es hat den Anschein. Denn ohne ihn wäre der großartige neue Roman des für gewöhnlich als Chronist der Gegenwart gehandelten Jonathan Franzen vermutlich nie entstanden. Immer, so erläuterte der Schriftsteller kürzlich in einem Interview mit dem "Guardian", habe er sich der These seines Kollegen Philip Roth widersetzt, wonach Realität jede Satire übertreffe. Bis Trump kam. "Das war so extrem geworden, so verrückt - dieser Typ ist Präsident der Vereinigten Staaten!" ...