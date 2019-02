Daniel Kehlmann erhält Schubart-Literaturpreis für "Tyll"

Der Schriftsteller Daniel Kehlmann wird mit dem Schubart-Literaturpreis der Stadt Aalen ausgezeichnet. Wie die schwäbische Kommune am Freitag mitteilte, erhält der 44-Jährige den mit 20.000 Euro dotierten Preis für seinen Roman "Tyll". Darin nehme Kehlmann viele Anleihen an die mittelalterliche Figur des Till Eulenspiegel, gehe aber "in seiner großen Fabulierkunst" zugleich frei damit um.

