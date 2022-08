Das Grauen des Krieges macht sprachlos

Kann man gegen Krieg anschreiben? Vier Autoren versuchen, Antworten zu geben.

Was können Literaten mit ihrer Sprachgewalt gegen Krieg bewirken? Gegen Krieg anzuschreien heiße, empathisch und unbequem zu sein, sagte der Schriftsteller Vladimir Vertlib am Freitag beim zweiten Symposium der Salzburger Festspiele, das in Anbetracht des Ukraine-Kriegs die Rolle der Literatur beleuchtete. Gegen Krieg zu schreiben, erfordere den Mut, auch jenen anderen eine Stimme zu geben, die sich möglicherweise irrten, ohne dabei hart und zynisch zu werden, sagte Vladimir Vertlib. Um gegen Krieg zu schreiben, müsse man diesen an sich heranlassen, ...