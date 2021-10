Das Tagebuch ist wieder aktuell

Mit Corona gewannen private Aufzeichnungen wieder an Bedeutung: Immer wenn Unsicherheit und Angst umgehen, wird das Tagebuch wichtig. Im Krieg wie in der Pandemie.

Als Erstes ist ihr die Kurrentschrift aufgefallen und in Erinnerung geblieben. Zu lesen ist von einer Fahrt nach Jerusalem im Jahr 1908. Dieses Buch wird wie ein Schatz gehütet in der Familie. Als die jugendliche Li Gerhalter vom Reisetagebuch des Urgroßvaters fasziniert ist, ahnt sie freilich noch nicht, dass sie in den folgenden Jahrzehnten mehr als 250 Tagebücher in Händen halten und schon als Studentin viele Seiten aus Selbstaufzeichnungen transkribieren wird.

Gerhalter studierte Geschichte, Soziologie und Gender Studies ...