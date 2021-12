Debütroman von Andreas Tröscher: Showdown mit den Geistern der Vergangenheit

Alles fühlt sich jung und frei an, wirkt aber beklemmend nach: Andreas Tröschers Roman "In wenigen Minuten endlos".

Zunächst sind die Burschen nicht recht sicher, was sie hier sollen, ob sie hier hingehören. Aber das fragt man sich nur beim ersten Mal. Etwa wenn man das erste Mal selbstständig in einem Gasthaus landet, wie die beiden. Dann, mit der Zeit, gehört das Wirtshaus aber einfach dazu zum Aufwachsen, zum Leben. "Gasthaus zur Peripherie" heißt das Wirtshaus. Als die beiden dann beim Wirt Probleme wälzen, wissen wir schon einiges vom Leben der beiden Freunde. Und wir ahnen, der Name ...