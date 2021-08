Deckert, Maak, Futscher: Das sind die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Sommerwochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Simon Deckert: Siebenmeilenstiefel

Die Grauzone zwischen Jugend und Erwachsenenleben bildet immer wieder eine Herausforderung für die Literatur, die in neuem Gewand stets neue Einsichten ermöglicht. Der Schweizer Simon Deckert unternimmt in seinem Debütroman eine Reise in dieses Zwischenreich, in dem noch so viel möglich ist, knallharte Lebenswirklichkeit voller Abgründe ebenso wie eine blühende Fantasie, die einen locker der Mühen des Alltags enthebt. Andrea bricht aus, als es ihr daheim zu eng wird. Kein Wunder, die Mutter hat sich ...