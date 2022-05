Den Dingen innewohnende Geheimnisse werden entdeckt

Gerhard Roths letzter Roman "Die Imker" zieht die Summe eines langen Schriftstellerlebens.

Franz Lindner braucht die Fotografie zu seinem Leben. Das teilt er mit Schriftsteller Gerhard Roth, der vieles von dem, was ihn selbst bewegt hat, in die Figur des Franz Lindner in "Die Imker" hineingelegt hat. Dieser neue Roman - er wurde noch kurz vor Gerhard Roths Tod im Februar 2022 zum Druck freigegeben - wirkt wie die Summe all dessen, was sich der Autor im Laufe eines Schreiblebens über fünf Jahrzehnte kontinuierlich, ohne Brüche und Umschwünge erarbeitet hat.

...