Denken kann zu Verirrungen führen

Menschen wie Peter Bender wohnen unter uns. Clemens Setz schildert im neuen Roman, warum das problematisch ist.

Peter Bender ist eine kleine Nummer in der Wissenschaft. Streng genommen ist er auch kein Wissenschafter, er sieht sich nur selber so. Er ist derart überzeugt von seinen Ansichten, dass er das Weltbild, auf dem wir unsere Annahmen von Leben und der Beschaffenheit des Weltalls stellen, trotzig in Abrede stellt. Dafür besteht er auf der Gültigkeit einer Gegenwirklichkeit, die, wie er findet, allenfalls eine Minderheit zu begreifen gewillt und imstande ist. So erzählte es der österreichische Autor Clemens J. Setz, ...