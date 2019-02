Der erste Brexit-Roman ist da

Schriftsteller haben ein feines Gespür für bedrängende Themen. Neue Bücher enthüllen einen Trend in eine düstere Zukunft.

Der Brexit ist noch nicht vollzogen, doch schon liegt der erste Brexit-Roman in den Buchläden auf. Der Verlag macht sich die Aktualität zunutze und vermarktet den Roman "Die Mauer" von John Lanchester als Brexit-Parabel - auch wenn das Buch über die tagespolitische Allegorie weit hinausgeht, indem es auch andere Fehlentwicklungen der Gegenwart aufgreift und in die nahe Zukunft fortschreibt. Der englische Autor malt sich das Weiterleben auf seiner Insel nach der freiwilligen Selbstisolierung düster aus. Er beschreibt ein künftiges Wagenburg-England, in dem die Briten sich hinter einer Mauer verschanzt und damit selbst zu Gefangenen ihrer Insel gemacht haben. Drei Faktoren wirken im Roman auf katastrophale Weise zusammen: Neben der Abkehr Großbritanniens von Kontinentaleuropa sind das der Klimawandel und die globale Migration.