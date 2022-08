"Der Hai im System": Der neue Roman von Kurt Palm als ein Amoklauf durch den Alltag

Kurt Palm erweist sich in seinem neuen Roman "Der Hai im System" als harter Hund ohne Gnade bei einem realitätsnahen Blick aufs Scheitern in der Bedrängnis einer Welt im Zerstörungsmodus.

Ein wirklich gelungener Amoklauf. Kann, darf man das so sagen? Über das Ende von "Der Hai im System", dem neuen Roman von Kurt Palm, muss man es so sagen: ein gelungener Amoklauf, literarisch betrachtet. Ein Amokschütze ballert in einen Schulhof. Freilich ist das entsetzlich, womöglich unzumutbar als Erzählstoff. Aber der Showdown ist halt grandios gelungen erzählt. Und man verrät damit auch nicht zu viel, denn wenn gleich auf der vierten Seite einer sagt, dass er in den vielen Kisten auch ...