"Der Magier im Kreml": Macht in Russland wird seziert

In seinem Roman "Der Magier im Kreml" enttarnt der Autor Giuliano da Empoli Russland als ein Imperium der Lüge.

Die politische Rolle des Wadim Baranow ist nicht scharf umrissen. Aber zweifellos hat er Einfluss auf den "neuen Zaren". Fünfzehn Jahre lang steht er in dessen Diensten. Er trägt zum Aufbau seiner Macht bei. Deshalb nennt man ihn in Russland den "Magier im Kreml". So lautet der Titel des Debütromans von Giuliano da Empoli. Die Hauptfigur ist einer realen Person nachgebildet. Wir können darin Wladislaw Surkow erkennen, der viele Jahre Berater von Wladimir Putin gewesen ist, bis er im Jahr ...