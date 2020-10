Der Meister des Donnerwetterns

Josef Winklers sprachlicher Furor zeigt sich in einer neuen Prosasammlung.

Wenn Josef Winkler schreibt, schrillen die Alarmglocken. Das ist in seinen Romanen nicht anders als in Reden, Kurzprosa und Essays. Entwarnung ist nicht in Sicht. Das zeigt sich schon an der Atemlosigkeit, die den Sätzen innewohnt. Sie neigen zum mäandernden Sich-Fortpflanzen, kennen kein Halten, wenn es um Sachen von Dringlichkeit geht. Ausschweifend die Rede, voll mit rhetorischen Sprengfallen, in opulente Prosa gefasst. Das hat Winkler von katholischen Textlieferanten als Wächter über brave Seelen mitgenommen, dass Zurückhaltung fehl am Platz ist. Groß die Geste amtlicher Einschüchterungsspezialisten, sprachtobend die Replik des Kontrahenten, der es darauf anlegt, seine Gegner in die Schranken zu weisen. Kanzelredner werden abgekanzelt und schauen, ihres Prunks beraubt, bei Winkler armselig aus.

Lebensthemen werden abgehandelt, die Winkler nicht loslassen wollen, schlimmer, die ihn verfolgen und die er deshalb immer aufs Neue schriftlich zu bannen gezwungen ist. Die katholische Erziehung sitzt in den Knochen, der Nationalsozialismus hat Spuren in Menschen und Landschaften hinterlassen, dazu die bedrängende Enge des Landlebens, der Tod späht ihm als lästiger Zaungast unentwegt über die Schulter. Leichtfüßig lässt sich so weder leben noch schreiben. Deshalb der Furor, der in diesen Texten steckt, auch dann, wenn der von ihm hochgeschätzte "kärntnerslowenische Autor" Florjan Lipuš Winklers Zuwendung erfährt. In Winkler-Texten stecken ja Machtgeschichten. Lipuš' Mutter wurde von als Partisanen verkleideten Nazis verhaftet und kam im KZ Ravensbrück zu Tode. Wie so oft begibt sich Winkler auf Tätersuche und macht diese rhetorisch nieder.

Wenn Winkler ein Loblied auf Florjan Lipuš anstimmt, dann fügt sich das in die Biografie eines leidenschaftlichen Lesers, der früh die Literatur als Fluchtweg aus den Bestimmungen des Jugendlichen entdeckt hat. Mit Winnetou katapultiert er sich in vom Alltag abgeschnittene Bereiche, die ihm jedenfalls auf Zeit Schutzraum gewähren. So prägend sind seine Lektüreerfahrungen, dass er selbst schreibend ein gewagtes Selbstbefreiungsprogramm startet.

Diese Prosatexte ergeben in Summe Partikel der Biografie eines Menschen, der sich in Gesellschaft der Großen der Weltliteratur endlich "Ich" zu sagen traut und seinen eigenen Weg der Selbstbefreiung geht. Lesen und Schreiben befördern den Ablösungsprozess aus Abhängigkeit von Autoritäten. Überhaupt die Kunst. In ihr gibt es keine halben Sachen. An Alfred Kubin leuchtet ihm ein, dass er nicht nur seine eigenen Obsessionen zu Papier bringt, sondern die Erwartung an den Beschauer hegt, dass er angesichts der Bilder "seine Aufmerksamkeit auch der bilderreichen Dunkelkammer des eigenen träumerischen Bewusstseins" zuwendet.

Das könnte auch das Programm der Winkler'schen Literatur sein, dass er, vom eigenen Ich ausgehend nicht nur fremde innere Wirklichkeiten ausleuchtet, vor denen wir schaudernd stehen, sondern bemerken, dass unsere eigene Verfasstheit verhandelt wird. Das Gefühl des Ausgesetztseins ist ein universales. Für all jene, die prägend für Winkler waren und denen er seine Verbundenheit ausdrückt, gilt das sowieso. Mit Hans Henny Jahnn, Julien Green, Ivan Cankar findet er sich in guter Gesellschaft, Hausgöttern aus dem Reich der Finsternis. Josef Winkler zu lesen ist immer abenteuerlich.



Quelle: SN