In ihrem neuen Roman "Die Jungfrau" erzählt die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer von einer innigen Mädchenfreundschaft.

Da sitzen sie. Beide auf der Steinbank mit weißen Kniestrümpfen und lassen die Beine in den Sommermorgen pendeln, in den Duft von frisch gemähtem Heu. Gloria and Monee. Erstere wohnt im gehobeneren Stadtteil von Bregenz in einem großen Haus mit ...