"Der verschwundene Mond" von Zoë Jenny: Einem Wissenschafter entgleiten die festgefügten Ansichten

Familie und Gefühle werfen einen Astronomen aus der vermeintlichen Sicherheit von Zahlen und Formeln.

Das Universum kann nicht groß genug sein, dass Marty - er leitet das Astronomische Institut in Wien - sich darin nicht mühelos orientieren könnte. Schwierigkeiten bereitet ihm die kleine Menschenwelt, seine Familie zumal. So sieht das Gerüst aus, auf dem der neue Roman der Schweizerin Zoë Jenny ruht, die inzwischen in der Nähe von Wien lebt.

Leicht durchschaubar ist diese Welt des Antagonismus: hier der Bereich der Zahlen und Formeln, denn für Marty gilt nur, was beweisbar ist; ...