Deutscher Buchpreis an Anne Weber: Der Preis bleibt heuer bei der Buchmesse die große Konstante

Die Frankfurter Buchmesse beginnt mit dem Deutschen Buchpreis für Anne Weber.

Zumindest die Aufmerksamkeit hat die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises heuer wohl ungeteilt für sich; Anne Weber nahm - ganz analog - den Preis für "Annette, ein Heldinnenepos" entgegen. Es geht - in einem Roman in Versen - um die heute 96-jährige Anne Beaumanoir. Mit 16 Jahren tritt sie in der Resistance ein, rettet jüdische Kinder und wird Kommunistin. Später wird sie Medizinerin und geht im Kampf für ein unabhängiges Algerien in den Maghreb und dafür ins Gefängnis.

In ...