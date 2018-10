Deutscher Buchpreis für Inger-Maria Mahlke

Die deutsche Schriftstellerin bekam am Montagabend den Deutschen Buchpreis für ihren Roman "Archipel".

Die Berliner Schriftstellerin Inger-Maria Mahlke erhält den Deutschen Buchpreis 2018. Die Auszeichnung für ihren Roman "Archipel" gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Montagabend in Frankfurt bekannt.

Die Blumeninsel Teneriffa ist Schauplatz dieses Romans, in dem sich die Geschichten mehrerer Familien miteinander verweben. Hundert Jahre aufgeteilt in 17 Kapitel, die historische und private Schlüsselmomente beleuchten. Das allein wäre noch nichts Besonderes. Spannend wird es erst dadurch, dass Inger-Maria Mahlke in "Archipel" rückwärts erzählt. Sie beginnt im Jahr 2015 und endet 1919, im Geburtsjahr von Julio, dem Stammvater der Bautes. Dazwischen reihen sich Geburten und Todesfälle, Hochzeiten und Ehebrüche, der Immobilien- und Touristenboom auf den Kanaren, ein versuchter Putsch, der Krieg in der Westsahara, Franco-Diktatur und Spanischer Bürgerkrieg.

Anders als im richtigen Leben werden die Personen nach und nach immer jünger, bis sie ganz verschwinden und ihr Platz von ihren Vätern und Müttern, dann von ihren Großvätern und Großmüttern eingenommen wird. Der dramaturgische Kniff, die Geschichte zurückzuspulen, ist reizvoll, hat aber auch Nachteile. Denn viele Geschehnisse bleiben zunächst rätselhaft, erschließen sich in ihrer ganzen Dimension erst im Nachhinein.

Die heurige Preisträgerin wurde 1977 in Hamburg geboren. Sie wuchs in Lübeck auf und hat selbst einen Teil ihrer Kindheit auf der Kanareninsel verbracht. Sie studierte an der Freien Universität Berlin Jus und arbeitete zuerst am Lehrstuhl für Kriminologie, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete.

Der Deutsche Buchpreis, 2005 erstmals vergeben, gilt mittlerweile als wichtigste Auszeichnung der Branche. Er wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels vergeben. Der Sieger erhält 25.000 Euro. Eine siebenköpfige Jury aus Kritikern wird jedes Jahr neu gewählt. Sie bestimmt die sechs Finalisten in einem mehrstufigen Verfahren.

Im Finale am Montagabend setzte sich Mahlke gegen fünf andere Autoren durch. Außer ihr waren noch María Cecilia Barbetta ("Nachtleuchten"), Maxim Biller ("Sechs Koffer"), Nino Haratischwili ("Die Katze und der General"), Susanne Röckel ("Der Vogelgott", siehe Artikel unten) und Stephan Thome ("Gott der Barbaren") nominiert gewesen.

Die Gewinner werden traditionell am Vorabend der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben. Im vergangenen Jahr erhielt der österreichische Schriftsteller Robert Menasse mit seinem Roman "Die Hauptstadt" die Auszeichnung.