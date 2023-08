Deutscher Buchpreis: Sechs Österreicher im Rennen, mit Präauer, Röggla und Müry-Salzmann-Verlag auch Salzburg-Bezug

Jury gab die Longlist aus 20 Titeln bekannt: Wiederholungsnominierte und Neueinsteiger auch ais Österreich.

Sechs Österreicher haben eine Chance auf den Deutschen Buchpreis, der sich zum auffälligsten Literaturereignis des Jahres entwickelt hat Auf die Longlist der Auszeichnung schafften es am Dienstag Clemens J. Setz, Raphaela Edelbauer, Thomas Oláh, dessen Buch beim Salzburger Müry-Salzmann-Verlag erschien, Teresa Präauer, die im Pongau aufwuchs und in Salzburg studierte, die in Salzburg geborenen Kathrin Röggla und Tonio Schachinger. Insgesamt stehen 20 Autorinnen und Autoren in der nächsten Runde, darunter auch der Wahlwiener Luca Kieser, der im österreichischen Picus-Verlag veröffentlicht, und auch der Südtiroler Sepp Mall gibt seine Bücher in Österreich heraus, beim Leykam-Verlag.

Insgesamt sind elf Autorinnen und neun Autoren mit ihren Romanen auf der Longlist vertreten, auf der sich auch sieben Romandebüts finden. Bis September wird eine Shortlist mit den sechs besten Romanen gebildet. Wer gewinnt, wird bei der Preisverleihung am 16. Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse verkündet.

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 verliehen. Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

In diesem Jahr waren insgesamt 196 Romane von 113 deutschsprachigen Verlagen im Rennen. Von den teilnehmenden Verlagen stammten 83 aus Deutschland, 20 aus Österreich und 10 aus der Schweiz. Den Preis vergibt die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Liste alle Nominierten

Tomer Dotan-Dreyfus: Birobidschan (Verlag Voland & Quist, Februar

2023)

Raphaela Edelbauer: Die Inkommensurablen (Klett-Cotta, Jänner

2023)

Sherko Fatah: Der große Wunsch (Luchterhand-Literaturverlag,

August 2023)

Elena Fischer: Paradise Garden (Diogenes-Verlag, August 2023)

Charlotte Gneuß: Gittersee (S.-Fischer-Verlag, August 2023)

Luca Kieser: Weil da war etwas im Wasser (Picus-Verlag, August

2023)

Angelika Klüssendorf: Risse (Piper-Verlag, August 2023)

Sepp Mall: Ein Hund kam in die Küche (Leykam-Verlag, August 2023)

Terézia Mora: Muna oder Die Hälfte des Lebens (Luchterhand-Literaturverlag, August 2023)

Thomas Oláh: Doppler (Müry-Salzmann-Verlag, Februar 2023)

Angelika Overath: Unschärfen der Liebe (Luchterhand-Literaturverlag, April 2023)

Necati Öziri: Vatermal (Claassen, Juli 2023)

Teresa Präauer: Kochen im falschen Jahrhundert (Wallstein-Verlag,

Februar 2023)

Anne Rabe: Die Möglichkeit von Glück (Klett-Cotta, März 2023)

Kathrin Röggla: Laufendes Verfahren (S.-Fischer-Verlag, Juli 2023)

Tonio Schachinger:

Echtzeitalter (Rowohlt-Verlag, März 2023)

Sylvie Schenk: Maman (Carl-Hanser-Verlag, Februar 2023)

Clemens J. Setz: Monde vor der Landung (Suhrkamp-Verlag, Februar

2023)

Tim Staffel: Südstern (Kanon-Verlag Berlin, September 2023)

Ulrike Sterblich: Drifter (Rowohlt-Verlag Hundert Augen, Juli

2023)