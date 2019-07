Deutscher Schriftsteller Heiduczek mit 92 Jahren gestorben

Der Schriftsteller Werner Heiduczek ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er starb am Sonntag an den Folgen eines Schlaganfalls in einer Klinik bei Leipzig, wie seine langjährige Lebensgefährtin Traudel Thalheim am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. Heiduczek gehörte zu den bekanntesten Autoren der DDR. Zunächst hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

SN/APA (dpa)/Wolfgang Kluge Heiduczek war einer der beakanntesten Autoren der DDR