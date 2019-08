dichterdran: Frauen wehren sich gegen sexistische Literaturkritiken

Zahlreiche Frauen haben über Twitter begonnen, so über Autoren zu schreiben, wie ansonsten Männer über Autorinnen schreiben.

"Wie ein aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen" - so oder so ähnlich werden Autorinnnen in manchen Literaturrezensionen beschrieben. Über den Hashtag #dichterdran setzen sich einige Frauen nun zur Wehr und drehen den Spieß um: Sie schreiben so über Autoren wie normal Männer über Autorinnen schreiben. Ziel ist es, zu veranschaulichen, wie sexistisch und klischeebehaftet viele Rezensionen über Bücher von Autorinnen sind.

Den Anstoß für #dichterdran gab die Schweizer Journalistin Nadia Brügger. Sie kritisierte in einem Tweet eine Literaturkritik im Schweizer Tagesanzeiger. Der Autor beschrieb darin die irische Bestseller-Autorin Sally Rooney als "aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen."

Der Hashtag wird seit Anfang der Woche immer beliebter. Im Stundentakt werden neue Postings verfasst. Große Namen wie Michel Houllebecq oder Bert Brecht werden dabei ebenso wenig verschont wie Literaturnobelpreisträger Bob Dylan.