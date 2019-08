Die ganze Gesellschaft ausleuchten

Deutsches Debüt. Einer Gesellschaft wird hier kritisch der Spiegel vorgehalten. In der Wirtschaftswunderwelt, die Martin Walser in seinem ersten Roman "Ehen in Philippsburg" schildert, zählen vor allem privater Erfolg und gesellschaftliche Geltung, Einfluss und Wohlstand.

Hans Beumann zum Beispiel ist einer, der Kompromisse zugunsten seiner Karriere macht. Als Student hat er noch feurige Reden gehalten über eine andere Verfasstheit der Gesellschaft, in welcher es allen gleich gut gehen solle. Seine Opposition hat folglich den reichen ...