Die Geschichte arbeitet im Individuum weiter

Eine Salzburger Autorin begibt sich auf die Suche nach der verlorenen Familienhistorie.

Den Anstoß zu diesem Buch bildet eine Irritation. Geboren 1959 in Salzburg ahnt das Kind früh, dass seine Familiengeschichte sich unterscheidet von der anderer Salzburger Kinder. Wenn die Eltern von ihrer Heimat reden, ist von "unten" die Rede. Damit ist Südosteuropa gemeint, von dem das Kind noch keinen Begriff hat. Es kennt das geheimnisumwobene Gebiet nur aus zweiter Hand, das ist verlockend genug. Nostalgisch und voller Wehmut klingen die Rückblicke der Erwachsenen selbst dann, wenn von den Härten der Existenz unter einfachsten Bedingungen gesprochen wird. Das hat seinen Grund darin, dass die Menschen ihr Land nicht freiwillig verlassen haben, sondern 1944 überstürzt flüchteten aus der serbischen Provinz Vojvodina, um als Deutsche nicht der Roten Armee in die Hände zu fallen. Das Kind wächst auf im Bewusstsein, dass es eine unerzählte, allenfalls in Bruchstücken überlieferte Geschichte der Familie gibt. Es dominieren heitere Episoden und traurige Erinnerungen an erlittenes Unrecht, aber über besondere Schmerzpunkte war ein Schweigegebot verfügt.