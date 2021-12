Die Großmutter war eine "Patronenfrau"

Didi Drobna - in Wien lebend, aus Bratislava stammend - verknüpft Gegenwart und Vergangenheit.

Luis erneuert die Schindeln auf dem Dach und wirft die vermorschten Teile kurzerhand in die Tiefe. Er denkt sich nichts dabei und löst damit bei seiner Oma größte Verunsicherung aus. Sie gehört der Kriegsgeneration an, und das splitternde Holz erinnert sie an Bombenangriffe und "fliegende Geschosse". Nicht, dass sie jemals darüber geredet hätte, aber das Trauma sitzt tief. Es bedarf eines derart nichtigen Anlasses, und die Verstörung wird für den nichts ahnenden Enkel sichtbar. Das ist eine Schlüsselszene im jüngsten Roman, ihrem dritten und vorläufig besten, der österreichischen Schriftstellerin Didi Drobna, die damit Gegenwart und Vergangenheit aufeinander krachen lässt. Dass die Vergangenheit nicht tot ist, bleibt nicht eine hohle Phrase, es wird unmittelbar zur Anschauung gebracht, wie sie ein Menschenleben dauerhaft prägt.

In der Gegenwartsliteratur steht die Zwei-Perspektiven-Methode derzeit hoch im Kurs, auch Didi Drobna kann sich deren Anziehungskraft nicht entziehen. Einmal befinden wir uns in der Gegenwart, eine auktoriale Erzählinstanz zieht die Fäden, Schnitt, im nächsten Augenblick führt uns eine Ich-Erzählerin in die Jahre 1944 und 1945, wo sie in der Hirtenberger Munitionsfabrik als "Patronenfrau" ihren Beitrag zum erwarteten Endsieg leistet.

Die beiden Zeitebenen werden zusammengehalten durch Klara, die frühere Munitionsarbeiterin, die auspackt, was sie jahrzehntelang belastet hat. Ihr Enkel muss erst in den Besitz einer Patrone kommen, um zu kapieren, dass es im Leben seiner Großmutter dunkle Kapitel gibt, von denen er keinen Begriff hat. Die Patrone löst den Schweige-Stau, und Klara beginnt zu reden. In stetem Wechsel folgen verschiedene Zeitebenen aufeinander und bilden eine, wie sich allmählich herausschält, feste Einheit.

Didi Drobna erzählt die weibliche Seite des Krieges. Frauen kämpfen an der Heimatfront, wie es laut damaligem Sprachgebrauch hieß. Sie arbeiten wie die junge Klara in einer Fabrik, wo diese mitbekommt, wie Zwangsarbeiterinnen drangsaliert werden. Fliegerangriffe sollen die Infrastruktur schädigen, das bedeutet Lebensgefahr für alle. Deshalb wird das Lager evakuiert. Die Häftlinge werden auf einen Todesmarsch nach Mauthausen geschickt. Jetzt, da der Krieg sowieso verloren ist, schleicht Klara in gebührender Distanz dem Tross nach, wird zur Zeugin der Grausamkeiten. Das verschlägt ihr jahrzehntelang die Sprache. Wenn sie zu reden beginnt und all das Unfassbare neu Kontur gewinnt, ist sie eine alte Frau, so schwach, dass sie dem Tod bald keine Widerstandskraft mehr entgegenzusetzen vermag. Es scheint, als ob ihr die Erinnerung die Luft zum Atmen nähme.

Und was leistet der Gegenwarts-Komplex? Alles andere als eine heile Welt wird vorgestellt. Klaras Familie? Fehlanzeige. Luis' Eltern sind tot, also zieht sie ihren Enkel auf. In der Nachbarschaft plagt sich Horst mit seiner Tochter Dora, einem wilden Kind, das sich der Anpassung widersetzt. Sie blüht auf in der Natur. Von Reflexion wird keine dieser Figuren, recht einfache Menschen, je geplagt.

Deshalb setzt Didi Drobna auf die Kraft der Anschauung. Klara arbeitet im Krieg freiwillig in der Munitionsfabrik, sie macht das, weil sie der Propaganda auf den Leim geht. Dass die nicht stimmen kann, geht ihr erst auf, als sie eine Zwangsarbeiterin anlernt, mit der sie sich anfreundet. Als Feindbild eignet sich dieses eingeschüchterte, zerbrechliche, halb verhungerte Wesen keineswegs. Klara ist keine Fanatikerin und keine Ideologin, eine, die mitmacht, weil sie keine Fragen stellt. Und als sie dem Häftlingszug folgt, erscheint ihr das richtig, weil ja ihre Freundin dabei ist. Dieses Verhaltensmuster ist Generationen später an der aufmüpfigen Dora zu erkennen, die auch für Weltanschauungen und Vorgegebenes nicht zu haben ist. Wieder schert eine aus, wieder erfüllt eine nicht die Erwartungen. Das ist ein Buch für unsere geschichtsvergessene Zeit.