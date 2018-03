Die Krise des Buchmarkts: Käuferschwund beunruhigt Branche

Das Buch gilt schon länger als bedrohtes Medium. Neue Zahlen belegen nun einen beunruhigenden Rückgang an Käufern. Die Branche will aber kämpfen. Experten wollen vor allem die Schulen bei der Leseförderung in die Pflicht nehmen. Auf den beiden großen Buchmessen des Landes in Leipzig und Frankfurt verbreitet die Branche gerne Optimismus.

SN/APA (dpa-Zentralbild)/Jan Woitas Auf den Buchmessen des Landes wird Optimismus verbreitet