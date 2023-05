Die Lesenden beim Bachmann-Preis: Vier Mal Österreich, darunter zwei Mal der Salzburger Jung&Jung-Verlag

Helena Adler, Anna Felnhofer, Robert Prosser und Mario Wurmitzer vertreten Österreich beim Bachmann-Wettlesen in Klagenfurt.

Mit Helena Adler, Anna Felnhofer, Robert Prosser und Mario Wurmitzer sind je zwei Autorinnen und Autoren aus Österreich beim Wettlesen um den 47. Ingeborg-Bachmann-Preis mit dabei. Zur Eröffnung am 28. Juni hält Tanja Maljartschuk die Klagenfurter Rede zur Literatur. Die Preisvergabe am 2. Juli wird von der Jury mittels Vergabe von Wertungspunkten und nicht in Abstimmungsrunden entschieden. Die Moderation übernimmt Peter Fässlacher von ORF III, hieß es heute in Klagenfurt.

Sieben Autorinnen und sieben Autoren lesen um den ...