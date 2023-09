Drei Mal lohnende Lektüre - dieses Mal von Nina Ainz-Fellner.

Sachbuch. So manchen Angestellten graut es nach dem Sommerurlaub vor der Rückkehr ins Büro. So erlebte es auch die Soziologin Silke Ohlmeier. Nach der Schule begann sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau, stellte aber bereits am ersten Arbeitstag fest, dass sie ...