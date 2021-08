Die Nudelesser brechen in Neapel ein Tabu

Einst waren Touristen irritiert, als sie sahen, wie Italiener öltriefende Maccheroni schlürften.

Mit gerümpften Nasen, vom Ekel verbogenen Lippen oder zumindest indigniertem Blick wandten sich einst Reisende ab, wenn sie sahen, wie Neapolitaner Nudeln aßen. Die zogen lange, dicke Maccheroni schlürfend in ihre Mäuler - und das ohne Fleisch oder wenigstens Wurst, was ja Hauptbestandteil einer Mahlzeit sein sollte. Und das auf der Straße! Für Deutsche, Österreicher wie Briten war und ist es eigentlich verpönt, auf offener Straße zu essen oder gar so zu mampfen.

Seit Europäer vom Norden in ...