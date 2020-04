"Die Pest": Marathonlesung aus dem Rabenhof

Das Rabenhof Theater in Wien und der Radiosender FM4 laden unter dem Motto "120 Stimmen in 10 Stunden" zu einer Marathonlesung ein. Prominente Vorlesende wie Schriftstellerin Elfriede Jelinek, Alt-Bundespräsident Heinz Fischer und Schauspieler Manuel Rubey geben Albert Camus "Die Pest" am Karfreitag ab 12 Uhr im Stream zum Besten.

SN/neumayr/picturedesk.com Schauspieler Manuel Rubey ist einer der Vortragenden der Marathonlesung „Die Pest“ von Albert Camus im Rabenhof Theater.