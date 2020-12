"Die Richterin" sucht die Wirklichkeit zwischen Kabul und Wien

In ihrem Roman "Die Richterin" porträtiert Lydia Mischkulnig den Alltag der Asylrechtsprechung. Sie taucht aber auch in die Tiefen gestörter Beziehungen hinab.

Vor 17 Uhr darf Gabriele in ihrem eigenen Haus nicht auftauchen. Sie hat auch keinen Schlüssel dafür. Da schöpft man schon Verdacht. Das klingt ja doch bizarr. Ihr Mann Joe, frühpensionierter Lehrer, laboriert am Schriftstellerkarrierestart, heißt es. In Wirklichkeit lebt er seinen Putzfimmel aus - im Chanel-Kleid seiner Frau. Das Paar giftet sich an, dann wieder spielt es sich Harmonie vor.

Die unterschwelligen Spitzfindigkeiten zeigen rasch: Diese Beziehung ist ambivalent. Die Dialoge ihrer Intellektuellenehe bleiben nicht mit Phrasen ...