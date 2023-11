Was erzählt ein Smartphone über eine vermisste Frau?Die Salzburgerin Ellen Dunne eröffnet mit "Unfollow Stella" das 15. Krimifest "Peng!".

Instagram, Facebook und all die anderen Social-Media-Dienste haben nicht nur unser Alltagsleben im Griff. Sie schreiben auch in Krimis manche Spielregeln neu. Dass eine junge Frau schon seit einiger Zeit nicht mehr in ihr Zimmer in ihrer Dubliner Wohngemeinschaft zurückgekommen ...