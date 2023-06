Eröffnungsrede zum Bachmann-Preis 2023: Warum einer Preisträgerin die Sprache Angst macht.

2018 wurde sie von der Jury des Bachmann-Preises zur Siegerin gekürt. Fünf Jahre danach sagte die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk am Mittwochabend in Klagenfurt: "Ich betrachte mich selbst als eine gebrochene Autorin, eine ehemalige Autorin, eine Autorin, die ihr Vertrauen in die Literatur und - schlimmer noch - in die Sprache verloren hat."

Ihre Eröffnungsrede zu den 47. Tagen der deutschsprachigen Literatur begann Maljartschuk mit dem Blick auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ihr mache eine Sprache immer mehr Angst, die einerseits "schönste Gedichte" hervorbringen und zugleich Tötungsbefehle transportieren könne: "Die Sprache ist daher nie unschuldig."

Wie bei jedem Krieg, der "schmerzt und stumm macht", stelle sich die Frage, ob "die Literatur sich vor Hunderttausenden von Opfern, zerstörten Städten und auseinandergerissenen Familien in der Uneindeutigkeit der Metaphern verstecken kann", sagte die Bachmann-Preisträgerin und berichtete von ihrem unvollendet gebliebenen Romanprojekt über den Holocaust in der Ukraine, der auch in der eigenen Familie verdrängt worden sei.

Gegen die Realität verliere die Literatur, "denn sie bietet die Rettung für Einzelne, aber nie für alle zusammen", schloss Maljartschuk. "Was sie vielleicht kann: Den Opfern in dunklen Tälern eine Stimme geben (...), damit die Umbringer, Auslöscher, Verbrecher und Gauner (...) endlich nicht mehr die Oberhand behalten."