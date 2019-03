Tschechien ist Gastland bei der Leipziger Buchmesse. Wie gehen Autoren mit der mächtigen Tradition um?

In der tschechischen Literatur stehen Milan Kundera und Bohumil Hrabal als Übergrößen über allen anderen. Bevor Kundera in seinen letzten Arbeiten sich in die existenziellen Tiefen des Menschseins verkroch, erlangte er Popularität, indem er in kraftvollen Geschichten erzählte, wie sich ...