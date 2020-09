Die Vereinigten Staaten waren immer zerrissen

Zum 50. Todestag von John Dos Passos lädt dessen monumentale "USA-Trilogie" in neuer Übersetzung zur (Wieder-)Entdeckung.

Mit dem Roman "Manhattan Transfer", 1925 erschienen, ist der damals 29-jährige John Dos Passos schlagartig zu einem der herausragenden Neuerern der amerikanischen Literatur geworden. Er räumte mit dem klassischen Erzählrealismus auf, der eine Geschichte von Anfang bis Ende erzählt und so die Illusion erweckt, dass es eine Folgerichtigkeit der Entwicklung gibt. Es steht keine Figur im Mittelpunkt, deren Schicksal geschildert werden soll, es werden auch nicht Jahre und Jahrzehnte abgehandelt, auf dass man sehe, wie sich die jeweilige Zeit Menschen zurechtschneidert.

Die Großstadt ist die Heldin, und dazu gehört das Moment der Flüchtigkeit, dass sich ein Erzähler beim Einzelnen gar nicht lange aufhalten muss, weil schon der nächste Eindruck nach Aufmerksamkeit heischt. Als reiner Avantgardist ging Dos Passos nie durch, dafür war er viel zu sehr daran interessiert, sich den Lesern mitzuteilen, statt sie in Ratlosigkeit zu stürzen. Er ist ein großer Erzähler, dem auf Schritt und Tritt Geschichten unterkommen, die sich aber unter der Hand einstellen. Er malt sie nicht prächtig aus, er notiert sie gleichsam im Vorübergehen. Mehr ist nicht drin, weil dieser flanierende Blick schon auf das nächste Ereignis lauert. Das lässt sich gut an der "USA-Trilogie" beobachten, einem monströsen Unterfangen, erschienen zwischen 1930 und 1936, jetzt in einer neuen bestechenden Übersetzung zu haben. "Manhattan Transfer" war nur das Vorspiel zu etwas viel Größerem, dem Versuch, der Totalität der gesamten amerikanischen Gesellschaft mit all ihren Widersprüchen gerecht zu werden.

Für Dos Passos waren die USA gespalten in zwei Nationen, in die der Reichen und Privilegierten und die der Armen. Die Hinrichtung der Anarchisten Sacco und Vanzetti, ein Justizskandal, wühlte den politisch hellwachen Schriftsteller auf, im Roman stehen sie als die Ausgemusterten als Warnung vor den Folgen von Ressentiment und Hetze.

Die Verlierer stehen John Dos Passos näher als jene, die triumphieren und Verantwortung für die Gesellschaft für sich ausschließen. Hier findet Geschichtsschreibung statt, subjektiv und pointiert, stets an den Einzelnen orientiert, die erst zusammen das Großgebilde USA ergeben. Das liest sich ausgesprochen frisch, auch was die Konflikte angeht, die die Gesellschaft bewegen. Im Jahr 1916, der Erste Weltkrieg will an kein Ende kommen, arbeitet Janey in einer Kanzlei. Als die Gespräche im Büro von Mr. Dreyfus "eine eindeutig deutschfreundliche Tendenz annehmen", fällt das der jungen Frau unangenehm auf. Sie "musste immer an den Überfall auf Belgien und die grässlichen Gräuel denken und wollte nicht für einen Deutschen arbeiten".

Es war lange ruhig um John Dos Passos, der am 28. September vor 50 Jahren gestorben ist. Mit seinem Hauptwerk sollte er wieder ins Gespräch kommen. Er ersetzt vieles, was einem sonst an Neuerscheinungen unterkommt.

Buch: "USA-Trilogie", John Dos Passos. Aus dem Amerikanischen von D. v. Guns-teren und N. Stingl. Rowohlt, 1645 Seiten.

Quelle: SN