Dieckmann, Spalt, Wray: Das sind die Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt.

Miron Białoszewski: Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand

63 Tage dauerte der Aufstand gegen die deutsche Besatzung in Warschau, der am 2. Oktober 1944 blutig niedergeschlagen wurde. Als sowjetische Truppen drauf und dran waren, Warschau zu erobern, organisierten zwei Untergrundarmeen die Erhebung, mussten dann aber kapitulieren. Die Folgen waren ein Massaker der Deutschen an der Zivilbevölkerung und die nahezu vollständige Zerstörung der Stadt. Miron Białoszewski war 21 Jahre alt, als er beim Brotholen ...