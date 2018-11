Dieser Roman bietet mehr als eine Familiengeschichte

Oberflächlich lässt sich das zweite Buch der österreichischen Autorin Didi Drobna, geboren 1988 in Pressburg, seit 27 Jahren in Wien lebend, als Familienroman lesen. Dann erfahren wir vom Zerfall des Verbandes in vier Einzelkämpfer, die voneinander nicht lassen können. Am Anfang eine prächtige Urlaubsszene, die ist notwendig, um den Niedergang umso drastischer ins Bild rücken zu können. Der Vater zieht aus, die Scheidung wird vollzogen, Krankheiten stellen sich ein, die Einzelne völlig aus der Bahn werfen. Dazu kommen psychische Beeinträchtigungen, das Schicksal schlägt hart zu. Am Ende ein Todesfall, aus, Ende. Eine kompakte Geschichte vom Glück und dessen rapider Auslöschung, etwas bieder vielleicht, weil nicht ganz unerwartet. Einige Episoden scheren aus, bringen überraschende Farbtupfer in ein sonst recht pastell gestrichenes Familienporträt, das, wenn es lebhaft wird, unmittelbar ans Gefühl appelliert.