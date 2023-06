Diktatoren zerstören ein Land wie Simbabwe

NoViolet Bulawayo reiht sich mit ihrem Diktatorenroman "Glory" in die Tradition von George Orwells "Farm der Tiere".

Im Alter von achtzehn Jahren floh NoViolet Bulawayo, geboren 1981, aus Simbabwe in die USA. Eigentlich heißt sie Elizabeth Zandile Tshele, nennt sich aber nach der Stadt, in der sie aufgewachsen ist. 1999, als Robert Mugabe auf der Höhe seiner Macht war, war für kritische Köpfe etwas anderes als Flucht nicht möglich. Auch für eine aufgeweckte junge Frau war in Simbabwe kein Platz mehr. Aber, so lässt uns die Autorin in ihrem Diktatorenroman wissen, Mugabe hatte von allem Anfang an ...