Direkt aus der Hölle der Gegenwart

Die Schriftstellerin Gabriele Riedle seziert die Krisenberichterstattung.

In Libyen kämpfen die Rebellen gegen die Truppen von Diktator Gaddafi. Der Kriegsfotograf und Dokumentarfilmer Tim H. gerät zwischen die Fronten. Am Ende liegt er tot auf einem Platz in der Hafenstadt Misrata. Das tragische Schicksal eines Kollegen, mit dem sie auf Reportagereise gewesen ist, wird für Gabriele Riedle zum Ausgangspunkt ihres neuen Romans.

Die deutsche Autorin hat erst als Kulturredakteurin und danach als Krisenreporterin aus allen Winkeln der Welt berichtet, bis sie zur Romanautorin geworden ist. Im ...