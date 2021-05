Donna Leon: Ein Krimi erzwingt das Mitgefühl

Donna Leon prangert im 30. Fall den Mangel an Hilfsbereitschaft an.

Zwar endet der neue Krimi Donna Leons mit einer nächtlichen Verfolgungsjagd in der Lagune bei Cortellazzo nördlich von Jesolo. Dabei wird Guido Brunetti in einen so rasanten wie riskanten Kampf verwickelt, dass man die letzten drei Absätze noch einmal liest, um sicherzugehen, wessen Hand- und Armknochen soeben gebrochen sind. Doch auch wenn der Commissario im 30. Fall dieser Krimiserie schließlich in die Grausamkeiten von Mafia und Menschenhandel vordringt, entführt Donna Leon neuerlich zu einem mit Hinweisen auf ein Café beim ...