Dostojewski, Heym und Kabel: Die SN-Buchtipps der Woche

Kulturjournalist und Literaturexperte Anton Thuswaldner hat für die SN-Leserinnen und -Leser seine Buchempfehlungen für das Wochenende zusammengestellt. Viel Spaß beim Stöbern!

Stefan Heym: Flammender Frieden

Er war gerade einmal 20 Jahre alt, als er 1933 nach der Machtergreifung Hitlers in die USA floh, wo er den Kampf gegen die Nazis aufnahm: als Journalist und Schriftsteller ebenso wie als Soldat der US-Army, der an der Landung in der Normandie beteiligt war. In dieser Zeit schrieb er den Roman "Of Smiling Peace", der 1944 in Boston erschien und erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde. Das erstaunt, zumal Heym einer der führenden ...