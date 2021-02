Dostojewskij hätte Rossini in Venedig treffen können

Der Autor und Schauspieler Michael Dangl erläutert die fiktive Begegnung eines Genussmenschen mit einem Asketen.

Mit viel Fantasie malt sich der Autor ("Rampenflucht", "Schöne Aussicht Nr. 16" u.a.) und Schauspieler (Theater in der Josefstadt, Staatstheater am Gärtnerplatz u.a.) Michael Dangl ein "was wäre gewesen, wenn" aus: Was wäre gewesen, wenn der im Westen noch unbekannte und unübersetzte 40-jährige russische Autor Fjodor M. Dostojewskij bei seinem ersten Venedig-Besuch der 70-jährigen Komponisten-Legende Gioachino Rossini begegnet wäre?

Barocker Genussmensch trifft auf schüchternen, von langer Lagerhaft noch immer gezeichneten Asketen. Dangl zieht alle Register, um den größtmöglichen Gegensätzen die stärkste Anziehungskraft zu verleihen. Dabei sind weniger die Freuden der mediterranen Küche, sondern attraktive junge Frauen und Glücksspiele aller Art am besten geeignet, den Russen vom rechten Weg abzubringen und die in St. Petersburg wartenden privaten und beruflichen Verpflichtungen zu vergessen. Das Angebot, das Libretto für eine von Rossini geplante Casanova-Oper zu schreiben, scheint auf den ersten Blick jedenfalls verlockend. "Die Geschichte zwischen Dostojewskij und Rossini ist erfunden", gibt Dangl zu. "Aber was mich fasziniert: Niemand wird mir je beweisen können, dass sie nicht doch so stattgefunden hat. Denn begegnen hätten sich die beiden in Venedig können - und ihrer jeweiligen Natur gemäß hätte sich dann ihre Beziehung, durchaus wahrscheinlich, so entwickelt."

Buch: Michael Dangl: "Orangen für Dostojewskij", 480 S., Braumüller Verlag, Wien 2021.