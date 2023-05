Durch das Wien von Thomas Bernhard: Eine Buch als Reiseführer vom Bräunerhof hinaus in die ganze Stadt

Ein Buch für mehrere Wanderungen: Zwei Germanisten folgen Thomas Bernhard durch Wien.

800 Kilometer entfernt in den Niederlanden geboren. Aufgewachsen um und in Salzburg und im Bayrischen. Die wesentliche Verwandtschaft im Flachgau. Dann, als Schriftsteller schon, Höfe gekauft und gelebt im oberösterreichischen Alpenvorland. Von wo aus immer man auf Thomas Bernhard schaut, ist Wien sehr oft weit weg. Also stellen sich auch die beiden Germanisten Martin Huber und Wolfgang Straub die Frage: "Was berechtigt uns dann dazu, von ,Bernhards Wien' zu sprechen?" So nämlich lautet der Titel ihres eben erschienenen Bands. Und ...